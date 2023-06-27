Новый Chevrolet Onyx по доступной цене в Шымкенте

В уютной атмосфере в Шымкенте презентуют новый Chevrolet Onix. Гости вечера знакомятся с новым авто, его особенностями и характеристиками.

Специалисты говорят – автомобиль идеально подходит как мужчинам, так и автоледи.

Арапбек Абдуллаев, менеджер по продажам:

«Chevrolet Onyx идет с объемом 1,2 – турбонадув. Там очень хорошие преимущества – автопарковка, климат контроль, датчик слепых зон, 4 подогрева сидений, передние и задние парктроники, кожаный салон».

Один из первых владельцев нового Chevrolet Onyx в Шымкенте Жанболат Елтайулы говорит: его заинтересовали опции и характеристики. Эту модель он будет рекомендовать для покупки своим знакомым:

«Понравилась – маленькая, компактная, один и два – удобная для города и компактная. Цена приемлемая, удобно для всех, цена доступная для наших горожан».

Обновленный Chevrolet Onyx — это отличный городской седан с элегантным дизайном, современными опциями и высоким уровнем безопасности. В авто установлена удобная камера с динамическими линиями, яркие противотуманные фары и электро люк на крыше.

«Сегодня у нас проводится презентация автомобиля Chevrolet Onix, это один из новейших автомобилей нашей линейки. В честь презентации мы пригласили жителей города Шымкент. Здесь они могут хорошо провести свой вечер, а также могут испытать новый автомобиль на тестдрайве» — говорит Жанель Торалиева, BTL-менеджер.

Цены на новый Chevrolet Onix начинаются от 7 190 000 тенге. Через программу Аллюр Финанс, вы можете оформить автомобиль без первоначального взноса. Также можно воспользоваться услугами Центр кредит, Евразийского и Береке банка.

Адрес: автосалон «Shym Auto», Тамерлановское шоссе, 205