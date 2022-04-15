Казахстан попал в топ самых пьющих стран мира

Таким образом, уровень зависимости от алкоголя у казахстанских мужчин составил 9,52%, у женщин — 1,48%.

Согласно данным рейтинга , больше всего алкоголь употребляют мужчины, проживающие в России, Венгрии и Литве. Что касается женщин, любительницы выпить родом из Австралии, России и Колумбии.

К слову, среди стран СНГ, хуже чем в Казахстане ситуация обстоит не только в России, но и Беларуси. По мужскому алкоголизму Беларусь находится на 6 месте. В то же время в Украине, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении и Туркменистане ситуация с алкоголизмом лучше, чем в нашей стране.

Что касается выпуска алкогольной продукции, по итогам января-февраля 2021 года в Казахстане производство водки выросло сразу на 60,3% за год, до 5,7 млн литров.

В плюсе и выпуск коньяка — на 6,3%, до 1,8 млн литров. Производство вина сократилось на 3,5% за год, до 2,7 млн литров; пива — на 2,5%, до 91,1 млн литров.