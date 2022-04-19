КНБ РК задержал подозреваемых в шпионаже и государственной измене

Уголовное дело расследуется под грифом «секретно».

Комитет национальной безопасности задержал группу лиц, среди которых есть представитель другой страны. Точное количество задержанных в ведомстве не указали. Всех их подозревают в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов.

«Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 175 (государственная измена), статье 176 (шпионаж) и части 3 статьи 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса«, — говорится в сообщении.

По решению суда все обвиняемые содержатся по стражей. Иная информация в интересах следствия не раглашается.