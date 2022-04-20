Санэпидемиологи Шымкента прокомментировали ситуацию с «неизвестным вирусом»

По словам специалистов, в Шымкенте не зарегистрировано случаев «неизвестного вируса», в городе циркулирует разновидность сезонной острой респираторной вирусной инфекции и поводов для беспокойства нет.

Однако в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили, в южном мегаполисе наблюдается значительный рост заболеваемости ОРВИ, по сравнению с предыдущими годами. Речь идет о месяцах январь, февраль и март.

«Вообще эпид сезон по ОРВИ обычно с октября по январь. Дальше уже спад заболеваемости ОРВИ. Но в этом году наоборот, если судить по показателем трех месяцев январь-февраль-март, то в этом году именно в этом периоде люди чаще заболевают, чем в предыдущих годах«, — уточнили в ДСЭК.

Что касается эпидемиологического сезона здесь все на одном уровне. В южном мегаполисе с 1 октября 2021 года зарегистрировано 180783 случая ОРВИ, по сравнению с эпидемиологическим сезоном 2019-2020 года заболеваемость находится на одном уровне. Заболевших гриппом в этом году не наблюдается.

Признаки ОРВИ и гриппа

На начальном этапе у больного ОРВИ или гриппом наблюдается заложенность носа и горла, слабость, недомогание, повышается температура тела до 39ᵒС. Кроме того, наблюдаются:

— головная боль, озноб;

— боль в горле при глотании, кашель (чаще сухой);

— насморк;

— слабость и сонливость;

— боль во всем теле, ломота в суставах и в мышцах;

— симптом отравления организма.

Для того, чтобы уберечь себя от заболевания гриппом и не заразить окружающих, рекомендуется соблюдать простые правила:

— своевременно прививаться от гриппа;

— избегать контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания;

— сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

— носить медицинскую маску. При чихании и кашле прикрывать рот платочком или локтем;

— при появлении симптомов гриппа и ОРВИ необходимо самоизолироваться на дому и вызвать медицинскую помощь на дом;

— регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим средством для обработки рук;

— проводить влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.