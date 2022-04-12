Шымкентская гимнастка стала призером Кубка мира

17-летняя Эльжана Таниева из Шымкента единственная представляла Казахстан на мировом первенстве и завоевала бронзовую медаль, передает OTYRAR.

В Болгарской Софии завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Здесь приняли участие 39 лучших гимнасток из 27 стран мира. Почетная миссия представлять Казахстан выпала шымкентской гимнастке Эльжане Таниевой.

Успеха спортсменка добилась в упражнениях с булавами.

Первое место выиграла болгарка Стильяна Николова, серебро завоевала итальянка София Раффаэли и бронзовую медаль получила Эльжана Таниева. Теперь казахстанской спортсменке предстоит сразиться за первенство с лучшими из лучших на следующем этапе Кубка мира в Баку.