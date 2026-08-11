В Кентау 200 детей занимаются художественной гимнастикой

Сезим Рахымжанкызы — одна из юных воспитанниц секции художественной гимнастики в Кентау. Спортом она занимается уже около семи лет.

За это время десятилетняя гимнастка успела принять участие в областных, городских и республиканских соревнованиях и завоевать ряд призовых мест.

Сегодня Сезим продолжает совершенствовать мастерство и уверенно осваивает новые элементы: «Я начала заниматься с трёх лет. Меня привели родители. Мне очень нравится гимнастика. Я езжу в разные города на соревнования и занимаю первые и вторые места, иногда третье. Шпагат я научилась делать легко. Больше всего я выступаю с булавами и лентой. Мне они очень нравятся, потому что я хорошо выполняю элементы и рискованные упражнения».

Ещё одна воспитанница секции — 11-летняя Назима Муратжанкызы. Художественную гимнастику она выбрала сама и сегодня активно участвует в соревнованиях разного уровня. Спортсменка регулярно совершенствует технику, в том числе самостоятельно изучая новые элементы по обучающим видео.

В Назимы планах — дальнейшее развитие и высокие результаты на крупных соревнованиях: «Я очень люблю гимнастику. Я сама выбрала этот вид спорта. Мне 11 лет. Я участвую в разных соревнованиях, мне всё нравится. Я выступала в Таразе, Шымкенте, Туркестане и Кентау. Чаще всего занимаю первое место, также бывали вторые и третьи места. Я смотрю разных гимнасток на YouTube, повторяю за ними, учусь и благодаря этому развиваюсь».

Сегодня секцию художественной гимнастики в Кентау посещают около 200 детей. Из них 135 занимаются бесплатно по государственной ваучерной программе. Ещё порядка ста юных спортсменов находятся в очереди на занятия. Тренировочный процесс обеспечивают три тренера и хореограф.

Среди них — Дарья Набатчикова, которая уже восемь лет готовит юных гимнасток: «Перед зачислением дети проходят первичный отбор: мы проверяем гибкость, растяжку и общую физическую подготовку. На первых занятиях наблюдаем за способностями ребёнка и затем рекомендуем родителям дальнейшие занятия. При этом в секцию может прийти любой ребёнок — необходимые навыки и физическая форма со временем развиваются. Сегодня наши воспитанники участвуют в областных и международных соревнованиях, занимая призовые места».

За годы работы секция подготовила десятки спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях. Среди воспитанников — 10 кандидатов в мастера спорта, 3 мастера спорта и около 500 гимнасток различных спортивных разрядов.

Сегодня выпускницы, которые когда-то сами тренировались здесь, возвращаются в зал уже в новом качестве — проходят подготовку, чтобы стать профессиональными тренерами и передавать свой опыт следующему поколению спортсменов.