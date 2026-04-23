В Шымкенте начались соревнования по художественной гимнастике

В Шымкенте стартовал чемпионат Республики Казахстан по художественной гимнастике.

Турнир продлится четыре дня и соберёт около 400 спортсменок из 18 регионов страны. Участницы борются за медали и места в национальной сборной.

По итогам чемпионата будет сформирована команда, которая представит Казахстан на юношеском чемпионате Азии, который пройдёт в мае в Бишкеке. В соревнованиях выступают гимнастки в возрасте до 14 лет.

Президент Национальной федерации гимнастики Казахстана Алия Юсупова отметила, что данный турнир имеет важное значение для формирования юношеской сборной. Основное внимание уделяется спортсменкам 2011 года рождения.

Организаторы подчеркивают высокий уровень конкуренции на чемпионате. Проведение турнира в Шымкенте связано с возможностями местной специализированной школы художественной гимнастики.

Победители будут определены по итогам многоборья, после чего объявят состав национальной сборной. Соревнования продлятся до 25 апреля.