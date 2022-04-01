В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Шымкенте

В Шымкенте за 2021 год зарегистрировано 19468 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 27,6 % больше, чем в 2020 году. Причем 75,0% составляют дети до 14 лет.

Что касается показателей 2022 года, только за 2 месяца острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 7962 шымкентца. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года (3404), заболеваемость увеличилась почти в два раза.

Также шымкентцы болели и гриппом. В период эпид. сезона 2021-2022 годов зарегистрировано 16 случаев гриппа А, в том числе 6 случаев среди детей до 14 лет.

Врачи настоятельно советуют укреплять иммунитет и своевременно обращаться за медицинской помощью.О признаках гриппа рассказали в Департаменте санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента.

Первые симптомы гриппа А (H3N2) появляются через 2-4 дня после заражения. На начальном этапе у больного наблюдается заложенность носа и горла, слабость, недомогание, повышается температура тела до 39ᵒС. Кроме того, наблюдаются следующие явные признаки:

— головная боль, озноб;

— боль в горле при глотании, кашель (чаще сухой);

— насморк;

— слабость и сонливость;

— боль во всем теле, ломота в суставах и в мышцах;

— симптом отравления организма.