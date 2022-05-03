Призер детского «Голоса» вернулся в Шымкент

11-летний Сагын Омирбайулы, занявший третье место в финале российского проекта «Голос. Дети», вернулся домой в Шымкент.

Об этом юный певец сообщил на своей странице в социальных сетях. По словам Сагына, несмотря на ранний прилет, призера встретили родственники и одноклассники.

«Мой родной Шымкент! У нас и погода теплая, и отношения тоже теплые. Спасибо всем за поддержку. Несмотря на то, что время 4 утра, в аэропорт приехали мои родные, моя школа, друзья моих родителей. Всех поздравляю с Ораза айт», — написал Сагын Омирбайулы.

Напомним, 11-летний Сагын Омирбайулы из Шымкента занял третье место в 9 сезоне российского проекта «Голос. Дети». Его наставником в шоу была известная певица Полина Гагарина. В суперфинале Сагын исполнил песню Филиппа Киркорова «Единственная моя» и занял призовое третье место.