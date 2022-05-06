«Я хочу стать президентом Казахстана», — суперфиналист проекта «Голос.Дети» рассказал о своих планах

11-летний Сагын Омирбайулы, заняв третье место на проекте «Голос.Дети» вернулся на Родину. Юный певец из Шымкента завоевал сердца иностранных слушателей и исполнителей своим талантом, передает OTYRAR.

Наставницей мальчика в проекте была известная певица Полина Гагарина. Достаточно самоуверенный школьник считает, что хорошо выступил на финале и поддержка народа тому подтверждение, говорит Сагын.

«Я начал волноваться, когда выступал на финале. Каким бы талантливым артистом человек не был, но все же когда выходишь на сцену начинаешь волноваться. Но, когда мне сказали результаты, что у меня 27 процентов, я не стал особо расстраиваться. Потому что добиться такого результата для меня тоже достижение. Я на финале изо всех сил старался спеть свою песню. На проекте я волновался из-за того, что не смогу получить хорошее место и мне будет стыдно возвращаться на Родину«,- говорит Сагын Омирбайулы.

Заграницей вокальный диапазон Сагына завоевал сердца многих. К юному таланту даже подходили сделать селфи.

«После окончания конкурса мы решили прокатиться на метро. Ко мне подошли люди, я сначала подумал, что они хотят у меня спросить время и этот человек мне говорит: «я никогда не думал, что встречу тебя в метро, я очень рад, что встретил тебя, ты должен был занять первое место». Остальные люди, которые узнавали меня, говорили также. Поэтому хочу выразить благодарность людям, которые поддержали меня!«,- рассказывает маленький талант.

Учительницей по вокалу Сагына является Роза Амирекызы. Преподает юному таланту женщина около трех лет и считает Сагына одним из самых лучших учеников. По словам Розы Амирекызы, Сагын на проекте выступал в нескольких жанрах и смог показать свой талант во всей красе.

«У Сагына уникальный голос и музыкальные способности. Его голос не как у 11-летнего мальчика, а как у мужчины. Он может исполнять не только детские песни, но еще и мировые хиты. А на проекте самым сложным было, что наши казахстанцы не могли за него голосовать. Голосовали только люди из России. Из всех трех суперфиналистов Сагын собрал 27 процентов. Несмотря на это, мы рады такому результату, для Сагына это отличный опыт«,- заверила Роза Амирекызы.

Мама Сагына — Гаухар Ордабекова рассказывает, что ее сын отличается от других детей своей коммуникабельностью. Своим открытым характером Сагын смог завоевать сердце свеой наставницы на проекте Полины Гагариной и стать ее любимчиком в команде. По словам Гаухар, несмотря на языковой барьер, Сагын с легкостью нашел общий язык с популярной российской испольнительницей.

«Если честно, мы даже не могли представить себе, что Сагын пройдет в финал. А его наставница — Полина Гагарина уделяла ему много внимания, она очень ценила его талант. Она даже пригласила Сагына к себе домой и подарила ему на память моноколесо. Могу сказать одно, даже я не могу разговаривать как Сагын, он очень уникальный мальчик, я очень рада тому, что он у меня есть»,— делится мама Сагына.

Талантливый Сагын теперь мечтает покорить Италию и готовится к конкурсу в Сан-ремо. На вопрос, кем он хочет стать когда вырастет, мальчик уверенно отвечает: президентом Казахстана.