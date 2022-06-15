15-метровый тополь упал на автомобиль в Шымкенте

Дерево упало на автомобиль. Произошло это 19 июня во дворе дома № 14 в микрорайоне Север.

Тополь высотой около 15 метров, от сильного порыва ветра, упал на припаркованный автомобиль. К счастью никто не пострадал. На место происшествия было привлечено спасательное подразделение.

Спасатели с помощью бензопилы срезали стволы дерева, упавшего на автомобиль и вывезли в безопасное место.

«Сотрудники организации по очистке территорий местных исполнительных органов провели уборку двора. 19 июня было объявлено штормовое предупреждение о порывах ветра 15-20 м/сек«, — рассказал Дархан Райханов начальник управления кризисными ситуациями ДЧС г. Шымкент.