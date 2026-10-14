Как в Казахстане контролируют природные очаги чумы

Почти 40% территории Казахстана относятся к природным очагам чумы. Возбудитель инфекции продолжает циркулировать в природе, однако последний зарегистрированный случай заболевания человека в стране, по приведённым данным, был в 2003 году.

Природные очаги расположены в нескольких регионах страны, в том числе в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Основными носителями инфекции являются дикие грызуны — полёвки, суслики и сурки. Переносить возбудителя от заражённых животных человеку могут блохи.

При этом наличие возбудителя в природе не означает, что существует постоянная угроза распространения заболевания среди людей.

«Несмотря на то, что около 40% территории Казахстана относится к природным очагам, не все они одновременно и постоянно активны. Противочумная служба проводит исследования и определяет наличие возбудителя у грызунов и блох», — рассказал доктор медицинских наук, иммунолог-инфектолог Павел Дерябин.

Чума может протекать в нескольких формах. При бубонной форме среди основных симптомов отмечаются высокая температура, выраженная слабость и болезненное увеличение лимфатических узлов. Лёгочная форма поражает органы дыхания и может передаваться от человека к человеку.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении территорий природных очагов. В частности, важно использовать одежду, защищающую от укусов насекомых, а при контакте с дикими грызунами — средства индивидуальной защиты.

По словам экспертов, за природными очагами чумы в Казахстане ведётся постоянный эпидемиологический контроль, а соблюдение мер безопасности позволяет снизить риск заражения.