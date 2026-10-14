Ещё 30 семей получили арендные квартиры в Шымкенте

В Шымкенте ещё 30 семей получили ключи от арендных квартир. Среди новосёлов — ветераны, социально уязвимые граждане и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Одним из получателей жилья стал Ергенбек Мамадалиев. На жилищном учёте он состоял около десяти лет. Теперь ветеран Семипалатинского испытательного полигона сможет жить в новой квартире вместе с супругой.

Ключи получил и Бахытжан Аязбеков, который воспитывает десятилетнюю дочь с инвалидностью. В очередь на жильё мужчина встал в 2015 году. Квартира предоставлена с чистовой отделкой и полностью готова к заселению.

Новосёлов поздравил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он также напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования и не вносить изменения в систему газоснабжения самостоятельно.

Как сообщили в управлении жилья, квартиры распределяются в соответствии с датой постановки на жилищный учёт и установленной очерёдностью. Жильё передаётся с чистовой отделкой и подключёнными инженерными коммуникациями.

Предусмотрены два механизма предоставления квартир — с оплатой остаточной стоимости и на безвозмездной основе. Право на бесплатное жильё имеют люди с инвалидностью первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан.

С начала года в Шымкенте очередникам передали более 1700 арендных квартир. До конца года жильём планируют обеспечить почти две тысячи семей.