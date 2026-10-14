Табун лошадей вытоптал газоны в Туркестанской области

В Туркестанской области владельца табуна привлекли к административной ответственности после того, как лошади без присмотра повредили благоустроенную территорию.

Инцидент произошёл ночью в селе Темирлан Ордабасинского района. Камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления зафиксировали более 20 лошадей на улице Кажымукана.

Животные вытоптали цветы и газоны, высаженные вдоль улицы в рамках благоустройства.

Полицейские доставили лошадей в специально отведённое место для содержания скота. В ходе проверки установили 32-летнего владельца животных.

В отношении мужчины приняли административные меры.