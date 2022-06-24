Лотерея “Сәтті Жұлдыз”. Житель Отырарского района стал миллионером

Жители Туркестанской области продолжают пополнять ряды казахстанских миллионеров.

Счастливый лотерейный билет от компании «Сәтті Жұлдыз» принёс очередному счастливчику 2 миллиона тенге. С выигрышем победителя лотереи поздравили представители компании и работники АО «Казпочта».

Счастливый победитель очередного розыгрыша лотереи проживает в одном из отдалённых аулов Отырарского района. Как рассказывает Жолбарысхан, лотерейные билеты от компании «Сәтті Жұлдыз» он приобретает регулярно, но никак не ожидал получить такой большой выигрыш.

“Вчера я увидел в продаже моментальную лотерею «Satty Zhuldyz». У меня было в кармане 500 тенге, и я решил купить лотерею. Выигрыш составил 2000 тенге. 500 тенге я отложил, а на оставшиеся деньги купил ещё 3 билета. Первые два оказались без выигрыша, а когда я открыл третий глазам своим не поверил, он мне принёс 2 миллиона тенге. Теперь с семьёй думаем на что их потратить. Наверное приедем в Шымкент и пройдём по магазинам, сделаем себе подарки. А потом подумаем, что будем делать дальше», — делится радостью Жолбарысхан, победитель розыгрыша лотереи «Satty Zhuldyz».

Победитель этого розыгрыша проживает в 180 километрах от Шымкента и в сотне километрах от областного центра — Туркестана. Проживая в глубинке не веришь, что можешь стать обладателем счастливого лоторейного билета. Но приобрести его не так сложно в любой точке Казахстана. Лотерейные билеты реализуют во всех почтовых отделениях.

«Наши организации АО Казпочта и лотерея Satty Zhuldyz являются партнёрами. Наши отделения Казпочта одни из основных распространителей лотерейных билетов. Только в Туркестанской области насчитывается 307 почтовых отделения где можно купить билеты любого вида. И победитель которого мы поздравляем сегодня так же приобрёл счастливый билет в одном из почтовых отделений», —говорит Багдат Есембаев, руководитель отдела продаж ШФ АО «Казпочта».

Впрочем это не самый большой выигрыш в лоторею «Satty Zhuldyz» за последние дни. Обладатели крупных выигрышных сумм выявляются регулярно. Как правило выигрывают те, кто чаще приобретает билеты.

«На данный момент человек выиграл 2 миллиона тенге, с чем мы его и поздравляем. Буквально в течение 2- 3 недель был выигрыш 5 миллионов тенге в моментальную лотерею «Куттыктаймыз». Мы уже не говорим о таких призах, как 20 тысяч, 30, 50 и 100 тысяч тенге, которые приезжают к нам в офис и радуются таким суммам. Они так же продолжают участвовать. Надежда у наших игроков есть, и они соответственно выигрывают высокие денежные призы», — рассказал старший менеджер Шымкентского Филиала Национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» Павел Диденко.

Стать миллионером можно даже жителю глубинки, если купить счастливый билет. Приобретая лотерею участник розыгрыша помогает и развитию социальной сферы республики. Так например, на поддержку казахстанского спорта уже пошли более 4 миллиардов тенге.

Постановление Правительства РК от 10 февраля 2017 года №48