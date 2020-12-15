Накануне праздников — Дня Независимости Казахстана и Нового года — у казахстанцев появилась возможность выиграть крупный джекпот, автомобиль!

Чтобы стать участником этой акции надо приобрести билеты тиражной или моментальной лотереи на 5 тысяч тенге, в точках продаж «Сәтті Жұлдыз» г. Шымкент по акции «Автоохота». Розыгрыш автомобиля Toyota Camry состоится в декабре. Результаты будут известны 10 января.

Также накануне праздников жители и гости Шымкента могут попытать удачу, купив новую лотерею «Куттыктаймыз». Стоимость лотереи 2 000 тенге. В ней 5 билетов. Лотерея «Куттыктаймыз» беспроигрышная. Главный приз -5 млн тенге. Согласитесь, это отличный подарок близким к Новому году.

Мурат Оспанов, бессменный ведущий лотереи отмечает: «По моему опыту вручения таких огромных денежных призов, победители — это самые обычные люди, наши соотечественники, которых мы встречаем на улицах города, на работе, в магазинах и общественном транспорте. И тот факт, что эти люди получают выигрыши, для меня большая радость и гордость. У них меняется сразу все – появляется блеск в глазах и улыбка на лице, они погружаются в сладостный мир планов того, на что они их потратят. Сразу меняется настроение людей, они начинают смотреть на мир другими глазами».

Попытать свою удачу и стать мультимиллионером может любой человек.

Для этого нужно лишь приобрести лотерейный билет в супермаркетах, торговых центрах, отделениях «Казпочты», в терминалах «Касса 24» и «Qiwi», а также отправив SMS с названием игры на номер 9087, либо онлайн на сайте www.szhuldyz.kz.

Следить за розыгрышем Loto 6/49 можно в прямом эфире телеканала «Astana TV» каждую среду и субботу в 20.55, а также каждое воскресенье в 10.00 — в эфире TeleBingo. Результаты доступны на сайте www.szhuldyz.kz. Участвуйте и удача обязательно улыбнется вам!