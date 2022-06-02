В Шымкенте 5 млн тенге в лотерею выиграла многодетная мать

В Шымкенте стало больше на одного миллионера. Жительница города Назира Оразымбетова стала победительницей розыгрыша лотереи от АО «Сәтті Жұлдыз», передает OTYRAR.
Выигрыш 5 миллионов тенге стал для победительницы розыгрыша полной неожиданностью. Себя особенно везучей она никогда не считала, но фортуна ей всё же улыбнулась в одном из отделений Казпочты.
«До этого случая я выигрывала 2-3 раза в лотерею по 4-5 тысяч тенге. А в этот раз я купила за 2000 тенге лотерею «Құттықтаймыз» в 28 отделении Казпочты в Шымкенте. И не ожидала такого выигрыша — 5 миллионов тенге. Я конечно же очень обрадовалась. Очень рады были и мои родные. Поэтому я призываю всех учавствуйте в лотерее. Удача может улыбнуться и вам», — говорит Назира Оразымбетова, победитель лотереи.
Национальная лотерея Сатты Жулдыз разыгрывается уже 6 лет и предлагает лотерейные продукты международного уровня с высоким призовым фондом и большими денежными выплатами. При розыгрыше используются последние достижения в сфере IT-технологий, что позволяет проводить розыгрыши честно и прозрачно. Поэтому и суммы выигрышей впечатляющие. Только за последние 5 лет победителям выплачено 17 миллиардов тенге, при этом самый крупный выигрыш составил сумму 109 миллионов тенге.
«Очень часто наши участники выигрывают крупные суммы. Буквально в течение месяца у нас молодой человек выиграл 2 миллиона тенге. 2 женщины пенсионерки выиграли по 550 тысяч тенге. Я уже не говорю о мелких призах, которые ежедневно до 100 тысяч тенге выплачиваются в огромном количестве. Кстати напоминаю о том, что 22 июня у нас будет разыгрываться автомобиль. Поэтому приходите и приобретайте лотерею «Сатты жулдыз» и становитесь победителем»,- говорит Оксана Черненко, руководитель отдела продаж компании «Сәтті Жұлдыз».
Приобрести лотереи можно в торговых центрах, магазинах, супермаркетах и рынках города. Реализуются они так же в отделениях Казпочты.
Багдат Есембаев, руководитель отдела продаж ШФ АО «Казпочта»:
«Данную лотерею можно купить по всему Казахстану в отделениях Казпочта. В данном случае в Шымкенте есть 32 отделения где можно приобрести лотереи».
Приобретая лотерею, участник розыгрыша помогает и развитию социальной сферы республики. На поддержку казахстанского спорта было направлено 4 миллиарда тенге вырученных от продажи билетов, а также было обеспечено около 7 тысяч рабочих мест.
Постановление Правительства РК от 10 февраля 2017 года № 48