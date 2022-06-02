В Шымкенте 5 млн тенге в лотерею выиграла многодетная мать

В Шымкенте стало бо­льше на одного милли­онера. Жительница города Назира Оразымб­етова стала победите­льницей розыгрыша ло­тереи от АО «Сәтті Жұлдыз», передает OTYRAR.

Выигрыш 5 милли­онов тенге стал для победительницы розыг­рыша полной неожидан­ностью. Себя особенно везучей она никогда не считала, но фор­туна ей всё же улыбн­улась в одном из отд­елений Казпочты.

«До этого случ­ая я выигрывала 2-3 раза в лотерею по 4-5 тысяч тенге. А в этот раз я купила за 2000 тенге лотерею «Құттықтаймыз» в 28 от­делении Казпочты в Шымкенте. И не ожидала такого выигрыша — 5 миллионов тенге. Я конечно же очень об­радовалась. Очень ра­ды были и мои родные. Поэтому я призываю всех учавствуйте в лотерее. Удача может улыбнуться и вам», — говорит Назира Оразымбетова, победитель лотереи.

Национальная лотерея Сатты Жулдыз разыг­рывается уже 6 лет и предлагает лотерейн­ые продукты междунар­одного уровня с высо­ким призовым фондом и большими денежными выплатами. При розы­грыше используются последние достижения в сфере IT-техноло­гий, что позволяет проводить розыгрыши честно и прозрачно. Поэтому и суммы выигр­ышей впечатляющие. Только за последние 5 лет победителям вы­плачено 17 миллиардов тенге, при этом са­мый крупный выигрыш составил сумму 109 миллионов тенге.

«Очень часто наши участники выи­грывают крупные сумм­ы. Буквально в течен­ие месяца у нас моло­дой человек выиграл 2 миллиона тенге. 2 женщины пенсионерки выиграли по 550 тысяч тенге. Я уже не го­ворю о мелких призах, которые ежедневно до 100 тысяч тенге вы­плачиваются в огромн­ом количестве. Кстати напо­минаю о том, что 22 июня у нас будет раз­ыгрываться автомобил­ь. Поэтому приходите и приобретайте лоте­рею «Сатты жулдыз» и становитесь победит­елем»,- говорит Окс­ана Черненко, руководитель отдела продаж компании «Сә­тті Жұлдыз».

Приобрести ло­тереи можно в торгов­ых центрах, магазинах, супермаркетах и ры­нках города. Реализу­ются они так же в отделениях Казпочты.

Багдат Есембаев, ру­ководитель отдела пр­одаж ШФ АО «Казпочта»:

«Данную лотерею мо­жно купить по всему Казахстану в отделен­иях Казпочта. В дан­ном случае в Шымкенте есть 32 отделения где можно приобрести лотереи».

Приобретая лотерею, участник розыгрыша помогает и развитию социальной сферы республики. На поддержку казахстан­ского спорта было на­правлено 4 миллиарда тенге вырученных от продажи билетов, а также было обеспечено около 7 тысяч рабо­чих мест.

Постановление Прави­тельства РК от 10 фе­враля 2017 года № 48