Шымкентские предприниматели продолжают укреплять сотрудничество с Китаем

ТОО «Cracking catalyst» подписало меморандум о сотрудничестве с китайской национальной нефтяной компанией CPTDС. В рамках соглашения казахстанская компания планирует с китайскими коллегами построить завод по производству сырья для каталитического крекинга.

Компания «Cracking catalyst» на рынке Шымкента существует всего 5 лет, но уже успело прочно обосноваться в своём производственном сегменте. Предприятие выпускает катализаторы широко востребованные в химической промышленности, в основе которых каустическая сода.

Благодаря своим свойствам это химическое соединение востребовано при изготовлении самых разных товаров. Но главный и самый массовый потребитель продукции предприятия нефтеперерабатывающий завод.

«Основной партнёр у нас — это товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Мы им поставляем катализаторы каталитического крекинга. Это катализатор, который помогает производить переработку нефти и достигать высокооктанового бензина марки К-4 и К-5», — рассказывает генеральный директор ТОО «Cracking catalyst» Тажихан Жаксыбаев.

На предприятии работает 24 человека . Как признаются заводчане, работы хватает и простаивать не приходится. Сырьё для катализаторов приходит из Китая. Оборудование на заводе самое разное, в том числе и российского производства. Технология производства катализатора давно отработана.

«В эту установку поступает сырьё — каустическая сода. Потом в неё насосами подаётся вода и начинается реакция. После того как сырьё растворится и достигнет нужной концентрации, мы расфасовываем её по бочкам. Весь процесс проходит в соответствии с правилами техники безопасности, в специальной одежде и со всеми защитными мерами. А потом продукцию отправляем заказчикам. Основную часть забирает нефтеперерабатывающий завод», — говорит оператор щелочной установки Нуржигит Тулешов.

Но сейчас завод выходит на новый этап. Руководители компании «Cracking catalyst» подписали с китайскими коллегами меморандум о сотрудничестве. Согласно договору, стороны в скором времени приступят к строительству завода по купажированию катализаторов. Оперативная смена состава катализаторов позволит более широко использовать продукцию предприятия и откроет дополнительные рабочие места.