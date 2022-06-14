Жайнамаз и ковры: осужденный из Шымкента освоил ремесло ковроткачества

За колючей проволокой осуждённый Сергей Чичев вышивает гобеленовые ковры. За свои услуги денег не берет, только просит обеспечить материалом.

За вышивкой гобеленовых ковров у осужденного Сергея Чичева есть много времени расскаяться в содеянном. Он отбывает наказание за драку. Три года из семи мужчина уже отсидел. За это время успел освоить искусство ковроткачества.

Сергей — мастер своего дела, он занимается изготовлением ковров и жайнамазов. В ход идут даже старые шерстяные кофты. Ремесло, уверяет залючённый, помогает обрести покой.

Этот срок у осужденного — третий. Он успел попасться на грабеже и угоне автомобиля. Свой криминальный путь Сергей объясняет тяжелым детством. В три года он потерял родителей. Мальчика отправили в Шымкент. Сначала в интернат, а потом и в детский дом.

«Родителей нет, вырос в России. Переехал в Шымкент в 1979 году. Жил по Бостандыкской улице. Потом меня перевели в интернат в Ленгер, потом перевели в интернат в Кентау. Потом в 1983 году, из-за того что не учился, убегал, нас с братом сдали в детский дом. Вот, с 1983 года по 1989 я жил в детском доме«,- говорит осужденный Сергей Чичев.

О проведенном в детском доме времени, Сергей вспоминает с теплотой. Свои первые 10 ковров он передал воспитанникам того самого детского дома, где он когда-то жил сам.

На изготовление одной дорожки у осужденного уходит около десяти дней. Денег за работу не берет. Просит только обеспечить материалом.

«Идею мне подал начальник учреждения. Я как раз этой работой занимался. Начальник учреждения спросил «можешь сделать? если можешь, сделай для детского дома», я сказал «о, я как раз в детском доме вырос». Идею вот так начальник учреждения посоветовал и она мне понравилась«,- делится Сергей.

На воле заключенного ждут дети, родной брат и сестры. Сергей мечтает навсегда покончить с прошлым и открыть своё дело — бизнес по изготовлению гобеленовых ковров.