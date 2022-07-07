Контроль за детьми усилили полицейские Шымкента

Полицейские Шымкента вышли в рейд «Дети в ночном городе». Они тщательно проверяют места постоянного пребывания несовершеннолетних.

В летние каникулы многие школьники предоставлены сами себе и бесконтрольность нередко заканчивается нежелательными происшествиями. Одна из главных целей профилактического мероприятия безопасность детей.

На общем построении сотрудники полиции получают задания и маршруты патрулирования. Затем несколько групп полицейских обследуют парки, скверы и игротеки — излюбленные подростками места, где они чаще всего собираются в ночное время.

Семь лет назад в нормативные документы были внесены изменения, согласно которым дети не достигшие совершеннолетия не могут посещать развлекательные заведения после 22 часов и находится на улице после 23:00 часов без сопровождения взрослых. В зоне особого внимания полицейских – компьютерные клубы, где чаще всего можно встретить подростков. В одном из них полицейские задержали 17-летнего школьника.

“Вам запрещено находиться после 23:00 без родителей в компьютерных клубах. Поэтому, сейчас вы должны позвонить и вызвать родителей”, — предупреждают полицейские подростка.

В подобных случаях к административной ответственности привлекаются не только родители, но и руководители заведения, где в позднее время находился подросток. Административный протокол и штраф в размере 15 900 тенге выписали представителю клуба.

Родители подростка не торопились, поэтому молодого человека доставили в районный отдел полиции. Лишь спустя несколько часов, когда нарушителя уже планировали поместить в центр временной адаптации несовершеннолетних, за сыном приехал отец. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч тенге.

“Выявляем подростков не только в парках, скверах и в компьютерных клубах, но и на автомойках. Там несовершеннолетние школьники обычно подрабатывают в летнее время», —рассказывает Талгат Далибеков, начальник ювенальной полиции АльФарабийского района г. Шымкента

Профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе» проходит во всех регионах Казахстана. За различные правонарушения уже в первые дни полицейские доставили больше 5 тысяч подростков. Большинство из них ночью находились на улице без сопровождения родителей. Больше 60 несовершеннолетних задержаны за хулиганство.