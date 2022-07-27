За 6 месяцев в Шымкенте выявлено больше 1000 административных правонарушений с участием несовершеннолетних.

Сотрудники Каратауского РОВД Шымкентского КПУ регулярно проводят ЧП «Дети в ночном городе».

Основная цель мероприятия – выявление детей, находящихся в ночное время в развлекательных заведениях без присмотра родителей, с целью обеспечения безопасности несовершеннолетних в регионе.

В результате проведенных мероприятий за 6 месяцев 2022 года выявлено 1392 административных правонарушения в отношении несовершеннолетних. Из них:

32 подростка – находились в увеселительных заведениях,

897 детей – после 23:00 находились вне жилого массива без законного представителя.

К 29 родителям привлечены административные меры по ч. 1 ст. 442 УК РК (нахождение несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения их законных представителей с 22:00 до 18:00). являюсь.). Также составлено 20 протоколов на владельцев учреждения по статье 132 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Следует отметить, что 6 подростков и 4 неблагополучные семьи были учтены за ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей. В настоящее время продолжается экстренная профилактическая акция «Дети в ночном городе».