Студент изобрел автомобиль на солнечных батареях в Туркестанской области

Студенты и учителя 13 колледжа Келесского района собрали уникальную автомашину которая заняла высокую ступень пьедестала на областном конкурсе, передает OTYRAR.

Они изобрели автомобиль, заряжающий себя энергией. Запатентован ли этот проект? Сколько денег ушло на сборку машины?

Этому автомобилю достаточно постоять на солнце – и он может ехать! 16-летний житель Келесского района Бенкс Анарбай сконструировал машину, которая работает на солнечных батареях. Второкурсник-изобретатель, обучающийся по специальности автотехник, давно увлекается ремонтом машин и технических устройств. Он вдохновился предложением преподавателей оснастить корейский автомобиль двигателем на солнечной энергии.

“Это корейский автомобиль Дамас, 1992 года выпуска. Главная цель создания нашего автомобиля — возможность с максимальным удобством выезжать на природу, поэтому мы оснастили машину крышей и удобными сидениями», — рассказывает студент-изобретатель

На оснащение автомобиля спецпанелями ушло более 1 миллиона тенге. По словам студента, при подключении источника тока к специальному устройству можно производить 220 вольт. Если есть необходимые гаджеты, можно участвовать в онлайн-совещании, получать необходимую информацию, загружать различные сведения в интернет.

“Вечером когда становится темно, можно развернуть панели вот таким образом вверх. И тогда на них будет падать энергия фонарей», — поясняет преподаватель колледжа Бахтияр Дустанов.

Пока изобретатели свой проект не запатентовали. Эта процедура требует дополнительных затрат. Денег на патент энтузиасты пока не заработали.