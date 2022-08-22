218 из 223 шымкентских школ перейдут на пятидневку

В новый учебный год школьники будут учится пять дней в неделю.

Главный педагог Шымкента Жанат Тажиева рассказала, сколько школ обучалось в прошлом году по пятидневке и сколько школ перейдут на нее с сентября. В прошлом году в Шымкенте ученики 157 школ обучались по пятидневке, 46 школ учились шесть дней в неделю.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«В этом учебном году 218 школ г. Шымкента будут учится по пятидневке, 5 школ пока будут учится шесть дней в неделю. В этом году 20 школ прибавилось, в целом в городе 223 образовательные школы будут обучать детей».

Еще одно новшество, школьников по обучению русскому языку и литературе не будут делить на две группы. Также во время уроков физкультуры девочек и мальчиков делить не будут, отметила главный педагог города. Как заверила Жанат Тажиева, ни один педагог не будет уволен. В городе открывают в новом учебном году 20 новых школ, в которых идет комплектация штата. Так что 1310 русоведов и 1385 физкультурников будут работать в школах.