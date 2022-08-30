Агрессивная лиса напугала подростков в парке Шымкента

Лиса выхватила кукурузу у отдыхающих в парке подростков.

Рыжая хищница прогуливалась на площади Байдибек би 28 августа. Ее заметили подростки устроившие пикник в самой глубинке парка, передает OTYRAR. По словам очевидцев, лисица была крайне любопытной, агрессивной, голодной и ничуть не смущалась людей. Подойдя к подросткам лисица выхватила кукурузу, отошла немного подальше и начала есть свою добычу.

«Мы с друзьями устроили пикник. Откуда не возьмись появилась лиса. Забрала кукурузу нашу, отошла на расстояние 2-3 метров. Мы конечно испугались и поспешили уйти оттуда, мало ли”, — рассказывает очевидец.

Когда и каким образом рыжая хищница попала на территорию площади Байдибек би, неизвестно. Очевидно, лишь то, что лиса прогуливалась по парку в поисках еды.