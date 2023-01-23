Пойманного лисёнка продавали на сайте объявлений в Шымкенте (видео)

В Шымкенте неизвестные поймали лисенка и решили продать его через сайт объявлений. Дикое животное несколько дней провело в клетке, пока на сообщение не наткнулись активисты города.

Как оказалось, житель мегаполиса решил продать лисенка потому, что тот удушил 20 кур, и чтобы покрыть расходы пошел на такой шаг, передает корресплндент OTYRAR. Волонтер «Помоги животным» Эмилия Ускенова отмечает, что вопросы касательно волков и лис имеют множество нюансов, поэтому привлекать специалистов не стали, а решили выкупить животное самостоятельно.

«Прислали в дайрект волонтёру ссылку на объявление в олх о продаже лисы. Да, это в принципе незаконно, но в этих вопросах касательно лис и волков столько нюансов оказалось, что нам просто посоветовали молча выкупить и всё остальное тоже сделать молча. У нас были идеи отпустить в заповеднике, но много сложностей и конечно главным стало то, что в разных местностях разные подвиды лис и в другой среде просто не выжить чужаку. И конечно, сложность найти помощь — машина и храбрый мужчина, всё-таки это дикий зверь. Тут на помощь пришёл хороший друг и помог поехать, забрать и отвезти в другую часть предгорья Казыгурт, где охота запрещена», — рассказывает Эмилия.

Волонтеры отметили, что в помощи ветврача лис не нуждался, поэтому было принято решение сразу же отпустить его на волю.

«В начале лис не поверил, что свободен и это было видно по его лицу и глазам. И каково бы ни было искушение приручить такого красивого и милого на вид лиса, мы сдержались и не стали этого делать, ведь всего 15 дней до встречи с нами, он жил вольной дикой жизнью. Свобода в его крови», — рассказала волонтер.

Отметим, что это не первый случай, когда дикое животное пытаются продать по объявлению в сети. В этот раз история закончилась « хэппи эндом», и все это благодаря неравнодушным волонтерам «Помоги животным».

Подготовила Алиса Бойко