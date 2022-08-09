Что делать, если угрожают коллекторы

Оплатите кредит, или мы будем звонить вашим родственникам.

Жительница Шымкента, которая пожелала остаться анонимной, месяц назад взяла кредит в 200 тысяч тенге в микрофинансовой организации, но расплатиться по нему вовремя не смогла. Заемщица говорит, спустя два дня просрочки ей стали звонить коллекторы и угрожать — не оплатишь долг, его будут оплачивать твои родные.

«Они мне говорят мол, если я не оплачу, а у меня тогда не было возможности оплатить, то они позвонят моим родственникам, чтобы они оплатили. Списывают все на то, что якобы это в договоре прописано. Но разве они могут заставлять моих родных платить и вообще разглашать мои данные?», — говорит женщина.

Не могут, уверен адвокат Евгений Яворский. Адвокат говорит, банк, если заемщик не платит кредит, в первую очередь должен обратиться в суд, но некоторые идут в обход системы и пользуются услугами коллекторов — так быстрее, и методы у них эффективнее, но не всегда законные. По словам правозащитника, коллекторы действительно имеют право попросить погасить задолженность, не используя угрозы и запугивания.

«Надо обращаться в органы наши, фиксировать вот эти все вещи которые они вытворяют, проводить экспертизы на предмет что в этих разговорах будет находиться, угроза какая то и привлекать к ответственности. Может быть порча имущества, вымогательство», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

По словам представителей ассоциации коллекторов Казахстана, есть законопослушные коллекторские агентства, но в стране немало так называемых черных коллекторов, которые прикрываясь именами настоящих агентств, запугивают заемщиков. При этом чаще всего делают это с телефона, номер которого невозможно определить и перезвонить коллектору обратно.

«Некоторые коллекторские агентства используют психологические техники подавления: оскорбления, угрозы и полное игнорирование объяснений или предложений должника. То же самое грубое и подавляющее общение с должниками используется выездными бригадами этих мошеннических организаций. Действия коллекторов должны носить исключительно дисциплинирующие и консультационные свойства для нерадивых заемщиков, а не создавать атмосферу страха и безысходности», — сообщили в ассоциации коллекторов Казахстана .

В ассоциации призывают жаловаться на «черных коллекторов». В случае нарушения правил коллекторскую компанию исключат из ассоциации, а дело передадут правоохранителям.