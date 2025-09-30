Агентство РК по регулированию финансового рынка разъяснило правила для заемщиков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан разъясняет: в стране действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Эти правила касаются и жителей города Шымкента, где многие граждане сталкиваются с финансовыми трудностями и ищут законные пути решения проблем с долгами.

Как изменить условия займа

Если у заемщика в Шымкенте возникли финансовые затруднения, он имеет право подать письменное заявление в свой банк, МФО или коллекторское агентство с просьбой об изменении условий договора. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

Это могут быть справка о регистрации в качестве безработного, акт работодателя о расторжении договора, медицинские документы о временной нетрудоспособности или болезни близких родственников, свидетельство о смерти членов семьи, справка об инвалидности, документы о материальном ущербе в результате несчастного случая или противоправных действий, а также судебные акты.

Полный список доступен на сайте Агентства.

Подать заявление можно лично по адресу кредитора в Шымкенте, а также через электронную почту или мобильное приложение, если такая возможность предусмотрена договором. Рассмотрение обращения занимает не более 15 календарных дней.

Куда обращаться, если решение кредитора не устроило

Если кредитор не удовлетворил просьбу заемщика, жители Шымкента могут обратиться к банковскому омбудсмену через сайт bank-ombudsman.kz или к микрофинансовому омбудсмену на сайте mfombudsman.kz.

Услуги бесплатные, а решения омбудсменов обязательны для исполнения. Для подачи жалобы потребуется договор, график платежей, доказательство обращения в банк или МФО и документы, подтверждающие финансовые трудности.

Процедура банкротства физических лиц

Для заемщиков Шымкента, которые не могут исполнять обязательства, законом предусмотрена процедура внесудебного банкротства. Она возможна, если сумма долга не превышает 1600 МРП, отсутствует имущество, платежи не вносились 12 месяцев подряд, ранее не применялась процедура банкротства и проводилась реструктуризация долга. В противном случае подается заявление в суд о восстановлении платежеспособности или судебном банкротстве.

Процедура бесплатная и доступна через портал eGov.kz или ЦОН. Но важно помнить о последствиях: в течение пяти лет после завершения банкротства нельзя получать новые кредиты, три года будет вестись финансовый мониторинг, а повторное обращение возможно только через семь лет.

Таким образом, жители Шымкента могут воспользоваться предусмотренными законом механизмами защиты и урегулирования долговых обязательств.

Однако перед началом процедуры банкротства или подачи заявления об изменении условий займа необходимо тщательно оценить все возможные последствия и собрать подтверждающие документы.