Коллекторы без долгов: что изменил мораторий

Коллекторские агентства сегодня работают в формате посредников между заёмщиками и финансовыми организациями. Два года назад был введён мораторий на уступку займов и микрокредитов коллекторам — проблемными долгами должны были заниматься сами банки и МФО.

Основной объём задолженности, передаваемой в работу, пришёлся на банки второго уровня, на втором месте — МФО. При этом за последний год доля кредитов с просрочкой более чем в три месяца в БВУ выросла с 3,1% до 3,6%. МФО, напротив, показали небольшое снижение этого показателя.

«Это сделано для того, чтобы ответственность всё равно лежала именно на тех компаниях, которые выдавали займы. Чтобы не было перегибов и чтобы снизить количество жалоб со стороны клиентов в уполномоченные органы. Сильного роста просроченной задолженности я не ожидаю — для банков и микрофинансовых компаний, поскольку сама процедура выдачи займов значительно усложнилась», — отметил Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE.

Эксперты отмечают, что продажа проблемных долгов — распространённая практика на финансовом рынке. Задолженность является активом, который можно реализовать, тем самым банки очищают свои балансы.

С другой стороны, усиливается давление на проблемных заёмщиков: начинаются процедуры взыскания, возможна блокировка счетов по постановлениям частных судебных исполнителей. Для должников это зачастую создаёт дополнительные сложности и неудобства.

«У банка должна быть возможность продать этот плохой кредит. Например, если у него не очень хорошо выстроена претензионно-рисковая работа — ведь тогда он вынужден содержать коллекторское подразделение внутри. Сейчас же у коллекторов нет прежней мотивации: они сидят на агентском проценте. Раньше долг принадлежал им — они покупали его с большим дисконтом и стремились максимально взыскать средства с должника», — пояснил Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заявили, что мораторий на передачу задолженности физических лиц коллекторским агентствам продлён до мая 2027 года.

В этих условиях банки вынуждены более внимательно подходить к оценке финансового состояния клиентов уже на стадии рассмотрения кредитных заявок, уделяя особое внимание их реальной платёжеспособности.