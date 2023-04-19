Как наказывают неплательщиков алиментов в Шымкенте

В прокуратуре Шымкента рассказали о мерах борьбы с неплательщиками алиментов.

Как стало известно, только с начала года к административной ответственности привлечено 58 должников. Из них 18 должников привлечены к административному аресту, а 40 должников привлечены к наказаниям в виде уплаты административного штрафа.

Кроме того, на основании Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» должников привлекают и к уголовной ответственности.

Троим злостным неплательщикам уже вынесли приговор в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, 2 уголовных дела в отношении должников рассматриваются Специализированным межрайонным судом. Проводится досудебное расследование по 4 уголовным делам.

Правоохранительные органы призывают не избегать ответственности перед детьми и вовремя платить алименты.