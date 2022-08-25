Дело Кайрата Сатыбалды антикор направил в суд

Незаконные активы на 240 миллиардов тенге возращены в казну.

Антикор сообщила о завершении досудебного расследования в отношении племянника первого президента Казахстана — Кайрата Сатыбалды.

Борцы с коррупцией сообщили о том, что Кайрат Сатыбалды подозревается в хищении средств «Казахтелеком» и «Центра транспортного сервиса». Кроме Сатыбалды, подозреваемыми по делу о хищениях средств проходят еще четыре человека, утверждает ведомство, не указывая имен и фамилий. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

Арман Тлеукенов, официальный представитель АПК РК:

«По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое — под домашним арестом. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге или более 500 миллионов долларов США. B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов США».

Кайрата Сатыбалды также подозревают в уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и легализации преступных доходов. Сотрудники антикора задержали его в марте, с тех пор Сатыбалды содержится под стражей. В СИЗО находятся и бывшая жена Кайрата — Гульмира Сатыбалды , ее подозревают в рейдерстве.