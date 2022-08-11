Домофонные компании Шымкента заключали договоры с антиконкурентными нормами

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Шымкенту провел анализ товарного рынка домофонных услуг.

По итогам анализа выявлены нарушения норм Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан со стороны ТОО «Центр Сервисного обслуживания домофонов», ТОО «Строй мастер домофоны Шымкент» и ТОО «СМД Шымкент», являющихся доминантами рынка в Шымкенте.

В частности, в договорах об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем домофонов указывалось, что за неоплату более 3 месяцев исполнитель вправе отключить абонента от системы. При этом в договоре также указано, что отключение абонента от услуг домофона является неправомерным.

Кроме того, договор составлен сроком на 11 лет, однако, согласно Правилам содержания общего имущества объекта кондоминимума, данный срок не должен превышать 1 года.

Данные требования ограничивают конкуренцию, не давая возможность доступа других субъектов к товарному рынку.

На основании выявленных признаков злоупотребления доминирующим положением антимонопольный департамент по г.Шымкенту 4 июля 2022 года вынес уведомление в адрес трех субъектов рынка.

Уведомление исполнено, предприниматели привели нормы договоров в соответствие с нормами конкурентного законодательства Республики Казахстан.