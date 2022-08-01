Электростанцию, которой нет аналогов в СНГ, построят в Туркестанской области

Теперь, проблема с дефицитом электроэнергии в Туркестанской области, будет решена в ближайшее время.

В Толебийском районе дали старт строительству одной из самых крупных электростанций на базе парогазовой установки, это говорит о том, что вместо дефицита электроэнергии, регион получит профицитный статус. То есть, электричества хватит не только на один регион.

Участок уже выбран — это Толебийский район Туркестанской области. При этом, на примете был Сайрамский район, Ордабасы. Глава компании, которая будет строить электростанцию, уверяет, после запуска станции мощности хватит не только на один район, электроэнергией можно будет охватить весь регион.

«Участок в Толебийском районе выбран не случайно, здесь рядом подстанция, удобно и безопасно для населения. Сумма инвестиций — около семисот млрд тенге, при этом, 30% выделит фонд «Самрук-Казына», остальное — за счет инвесторов. Мы уже ведем переговоры с инвесторами. Также, ведутся переговоры с Евразийским банком развития, а также с Европейским банком реконструкции, чтобы получить финансирование. Планируем запустить станцию в 2026 году», — рассказал Талгат Букенов, глава ТОО ПГУ «Туркестан».

Помимо электроэнергии проект даст рабочие места. А на время строительства рабочими местами обеспечат больше двух тысяч человек.

«Это проект важен для региона и не только, он важен для страны в целом. Мы обеспечим рабочими местами на время строительства около 2000 человек, а после открытия уже около 200 человек смогут работать — и это будут местные жители», — говорит Алмасадам Саткалиев председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

Хорошая новость для бизнес-сообщества. После открытия объекта, желающие начать крупный бизнес смогут без проблем строить заводы, фабрики и другие предприятия не только в Туркестанской области, но и в соседних регионах.