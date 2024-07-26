В Туркестанской области строят парогазовую установку мощностью 1000 МВт

В Туркестанской области строят парогазовую установку. Благодаря этому проекту в регионе будет не только решена проблема дефицита электроэнергии, но и придан новый импульс индустриализации и развитию предпринимательства.

В соответствии с общенациональным планом мероприятий по реализации послания главы государства в Туркестанской области строят парогазовую установку, мощностью до 1000 мегаватт. Аким региона Дархан Сатыбалды встретился с председателем правления АО «Самрук-Энерго» Кайратом Максутовым и обсудил ход реализации проекта. Акимат полностью поддерживает проект, ведь энергетическая безопасность это очень важный вопрос.

Сейчас в строительных работах на парогазовой установке задействованы 300 человек, в 2025 году планируется привлечь к строительству более двух тысяч рабочих. Стоимость проекта оценивается в 722 миллиарда 700 миллионов тенге. Для стратегически важного объекта определен земельный участок в 60 гектаров, находящийся в ведомстве Сайрамского района.

Предполагается, что в 2025 году станция будет производить 185 мегаватт электроэнергии, а уже в конце 2026 года — 1000.

«Я слежу за ходом строительства. Работа идет полным ходом. Сейчас 300 человек, в 2025 году планируется привлечь к строительству более 2 тысяч рабочих. Благодаря этому проекту будет не только решен дефицит энергии в южном регионе, но и придан новый импульс индустриализации региона. Важный проект, объект не имеющий аналогов в стране», — говорит Кайрат Максутов, председатель правления АО «Самрук-Энерго».

Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить в стране мощности возобновляемой энергетики, чтобы избежать дефицита электроэнергии.

«Совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны мы введем в строй около 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики. С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

Строительство парогазовой установки планируют завершить в 2026 году. При полном запуске объекта постоянной работой будут обеспечены больше 200 человек.