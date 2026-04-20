Энергетика Казахстана переходит на современные экологические решения

В Казахстане утверждён национальный проект по развитию угольной генерации, предусматривающий строительство новых электростанций и модернизацию действующих с внедрением современных экологических технологий.

В рамках проекта будут применяться решения «чистого угля», позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду. Новые станции будут работать на сверхкритических параметрах, что повысит эффективность выработки электроэнергии на 5–6%, сократит расход топлива и уменьшит объём выбросов.

Также планируется установка современного газоочистного оборудования: электрофильтров и рукавных фильтров для улавливания пыли, систем снижения оксидов азота и установок для очистки дымовых газов от серы.

Одновременно предусмотрена поэтапная модернизация действующих станций с внедрением наилучших доступных технологий.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 34%, снизить износ оборудования и повысить надёжность энергосистемы.