Красоту жизни создают сами

Вы не забыли, что в городе проходит акция-конкурс «Таза қала», или «Чистый город»?

В этом году она юбилейная – ей десять лет! По традиции акция проводится благодаря совместной инициативе управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента и ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента».

Без ограничений

Организаторы не ставят перед потенциальными участниками никаких ограничений ни по возрасту, ни по роду занятий и полу. Конкурс организован для всех шымкентцев: хоть жителей многоэтажек, хоть частного сектора.

Напомню, цель акции «Чистый город» остается неизменной на протяжении десяти лет: «вовлечение горожан в процесс формирования и поддержания экологически чистого и устойчивого города Шымкента». Пусть изложено официально, главное – понятно. Мне лично симпатичен соревновательный момент акции.

То есть люди стараются не просто преобразить свой двор, улицу, но и в чем-то превзойти соседей, перенять у них нечто оригинальное. Вот вам наглядный пример хорошего соперничества.

Пять номинаций

Акция, как и раньше, проводится по тем же пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом», «Лучший жилой массив», «Лучший дворник». Их будут выбирать по четырем районам нашего мегаполиса.

Я поинтересовалась у исполнительного директора ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента» Юсупа Арзыханова, как проходит конкурс, много ли поступило заявок на участие в нем?

«В районных акиматах города до сих пор регистрируют заявки от желающих принять участие в акции-конкурсе. То есть присоединиться можно и сейчас, – рассказал Юсуп Рустамович.

– К примеру, в акимат Аль-Фарабийского района поступило 115 заявок на участие, в том числе 86 – по номинации «Лучший двор», 20 – «Лучшая улица», 8 – «Лучший жилой массив». А, скажем, в Каратауском районе подали 10 заявок на участие в номинации «Лучшая улица» и 44 – «Лучший двор».

Слово – участнице

Одной из победительниц конкурса «Таза қала» в прошлом году стала Талиба Бурковецкая, председатель домкомов жилого массива Тогус.

РАБАТ обратился к Талибе Ералиевне с просьбой поделиться своими впечатлениями об этом конкурсе-акции: «Наш маленький городок когда-то назывался поселок Нефтеразведка, так как он был построен для нефтяников.

С годами устарели и обветшали все коммуникационные сети, дороги пришли в негодность.

В 2013 году поселок был присоединен к Енбекшинскому району Шымкента. Его официально переименовали, мы стали жителями улицы Мунайбарлаушылар (нефтяников) поселка Тогус.

На нашей улице находится 24 многоэтажных дома, в которых проживают около двух тысяч человек. Каждый житель городка старается относиться к нему бережно, с заботой и любовью. Улица с момента присоединения к городу, благодаря нашим властям, стала преображаться.

Были построены спортивно-игровые площадки, установлены тренажеры, проложены новые коммуникационные сети: канализация, водопроводные и электросети. Все внутридворовые дороги заасфальтированы, на центральной улице установлено освещение.

В текущем году благодаря усилиям акима Шымкента Мурата Айтенова и акима Енбекшинского района Досбола Есилбека было установлено внутридворовое освещение. Городок наш с каждым годом становится все краше, и эту красоту хочется сохранить.

На протяжении десяти лет в Шымкенте проходит акция «Чистый город». В прошлом году мы впервые решили принять участие в этом конкурсе. Наш дебют оказался искрометным: мы заняли первое место в номинации «Үздік шағын аудан» («Лучший микрорайон»).

Эта акция дала толчок челленджу, то есть жители подхватили своеобразный вызов: «Если он так может, то и я смогу!» В нашем случае: «Если она смогла вырастить в клумбе цветы, то и я смогу!»

В этом году жители вновь решили поучаствовать в акции: посадить деревья, цветы, кусты, в общем, заняться озеленением своих придомовых участков. То есть создавать красоту для блага жителей всего городка.

Есть у нашего Тогуса одна, пусть небольшая, но очень досадная, проблема: на нашу улицу может запросто забрести вольно пасущаяся скотина. Чьи-то корова, овца или лошадь могут запросто пристроиться к клумбе и изрядно пощипать ее. Это, мягко говоря, портит благоустройство, сводит на нет все наши усилия. Это очень досадно, просто огорчает.

Несмотря на такие проблемы, некоторые жители все же умудряются вырастить и сохранить красивые насаждения.

Жительница дома КПД-2 Жаныл апай Бердалиева, пенсионерка, в прошлом учитель, посадила около своего дома деревья, кусты роз, хризантем, гладиолусы, астры, базилик. Жаныл апай говорит, что с цветами надо уметь разговаривать ласково и нежно, тогда они растут и цветут, принося радость людям.

Жительницы дома КПД-1 Зарипа Кдирбаева, Назыгул Гарифуллина, Назира Османова, Наргиза Искандерова и Мавлуда Баймурзаева по примеру друг друга посадили цветы около своих подъездов. Вот он, челлендж! Каждая из них старается в озеленении территории, создает красоту, чистоту и уют.

Все эти поистине бесценные усилия по благоустройству и озеленению вдохновляют и стимулируют жителей создавать вокруг себя красоту. Отсюда же берут корни таких чувств, как любовь к своему городу, патриотизм, желание создавать красоту и содержать городок и улицу, то есть личное и общественное пространство в чистоте. Очевидное преображение – ухоженные дворы, благоухающие цветники – стимулирует людей участвовать в дальнейшем озеленении и благоустройстве своего двора».

Да… Как это верно сказано! Убеждена, что усилия Талибы Бурковецкой и ее землячек будут и дальше радовать всех тогузцев. Эти люди создают красоту вокруг. Их труд украшает нашу жизнь! Каждой из них под силу создать в нашей непростой местности с жарким климатом настоящий рукотворный оазис.

Согласитесь, не только глаза, но и душа радуется, когда во дворе твоего дома, на улице чисто, уютно, благоухают цветы…

Еще не поздно

Если у вас есть желание присоединиться к акции-конкурсу «Таза қала» — «Чистый город», то обращаться следует в свои районные акиматы. Об этом мне рассказал исполнительный директор ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента» Юсуп Арзыханов.

Заявки надо подавать в рабочие группы, созданные при Абайском, Аль-Фарабийском, Енбекшинском и Каратауском акиматах города Шымкента по адресам:

аппарат Абайского акимата, пр. Тауке хана, 3, телефон 8 (7252) 53-03-16;

аппарат Аль-Фарабийского акимата,

ул. Тыныбаева, 49, телефон 8 (7252) 54-96-54;

ул. Тыныбаева, 49, телефон 8 (7252) 54-96-54; аппарат Енбекшинского акимата, ул. Толстого, 119, телефон 8 (7252) 43-31-09;

аппарат Каратауского акимата, ул. Байдибек би, 60, телефон 8 (7252) 77-45-63.

Номер телефона Юсупа Арзыханова

(для справок) – 8-777-409-50-05.

Спасибо, нет – низкий поклон – всем, кто в эти знойные дни выращивал такую важную для нас красоту, кто украшал, кто делал и делает нашу с вами жизнь хоть чуточку прекраснее.

Фарида Шарафутдинова