Самые красивые дворы, которые вы должны посетить в Шымкенте

В Шымкенте подвели итоги конкурса «Мой цветочный двор».
Он был организован городским акиматом, а если точнее, то управлением туризма и внешних связей г. Шымкента. Конкурс проводился для жителей многоэтажных и многоквартирных жилых домов, его цель – украшение своих дворов красивыми и оригинальными цветниками.
Победителей чествовали 21 апреля в центральном парке города.
Всего в конкурсе принял участие 91 шымкентский двор из всех пяти районов. Желающие принять участие в конкурсе регистрировались на сайте visit-shymkent.kz или подавали заявления лично.
Лучших из лучших отбирало авторитетное жюри из семи человек, в состав которого вошли флористы, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты. Председатель жюри – Гульнар Сапарымбет. Члены жюри выезжали в каждый двор участников и своим критичным взглядом оценивали цветники конкурсантов по нескольким критериям.
К слову, требования были объявлены еще на старте конкурса «Мой цветочный двор» – в октябре минувшей осени: это озеленение двора, посадка клумб и декоративных растений/цветников/деревьев и соответственный регулярный своевременный уход за ними.
Оговаривалось еще одно важное условие: 25% из посаженных растений в цветнике должны быть тюльпанами и многолетними цветами. И это неслучайно, ведь тюльпан – символ Шымкента! Приветствовались креативные приемы в отделке и дизайне. Проще говоря, двор должен быть зеленым, красивым и уютным.
В итоге члены жюри выбрали 31 лучший двор. 9 из них заняли первое место и получили по миллиону тенге. Обладателям вторых мест вручили сертификаты на 500 тысяч тенге. За третье место – по 350 тысяч тенге. Денежные призы раздали и за зрительские симпатии.
«Конкурс «Мой цветочный двор» направлен на развитие города и поддержание чистоты. Чтобы жители больше любили свой родной край, свои дворы. Чтобы развивалась культура дворов. Чтобы дворы украшали, озеленяли. Шымкент – это город-сад, аким дал поручение возродить этот статус», – сказал и.о. руководителя управления туризма и внешних связей г. Шымкента Азамат Калкабаев.
Конкурс «Мой цветочный двор» планируют сделать ежегодным.
Победители конкурса
АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН
По миллиону тенге получили:
* улица Рашидова, 25а (Наталья Фролова);
* улица Суворова, 2 (Диана Тургунова);
* проспект Бейбитшилик, 8 (Мадина Мухтарова).
По 500 тысяч тенге получили:
* 18 мкр., (Асхат Садыков);
* улица Алимбетова, 45б (Карлыгаш Рахиева).
По 250 тысяч тенге получили:
* улица Туркестанская, 3 (Луиза Халикбаева);
* улица Жангельдина, 22а (Зухра Сарсенбаева).
ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН
Миллион тенге получил:
* улица Елшибек батыра, 8-10 (Виктор Лозовой).
По 250 тысяч тенге получили:
* улица Алдиярова, 62 (Лидия Измайлова);
* улица Алдиярова, 64 (Нина Штибен);
* улица Алдиярова, 66 (Мария Бочкарева);
* улица Уалиханова, 192а (Оксана Пряниченкова).
КАРАТАУСКИЙ РАЙОН
Миллион тенге получила:
* мкр. «Нурсат», 212 (Кулазия Ермекбаева).
По 150 тысяч тенге получили:
* мкр. «Туран-2», 49а (Нургуль Бижанова);
* мкр. «Нурсат», 115 (Айгул Тойлыбаева).
100 тысяч тенге получила:
* мкр. «Туран-2», 42а (Инжу Омиралиева).
АБАЙСКИЙ РАЙОН
По миллиону тенге получили:
* мкр. «Асар», 10 (Жазира Омирзақ);
* мкр. «Асар», 4 (Нурлайым Жумадиллаева).
По 500 тысяч тенге получили:
* мкр. «Шымсити», 14 (Улжан Ахметова);
* мкр. «Шымсити», 13 (Гүлсін Асанханова).
150 тысяч тенге получила:
* мкр. «Шымсити», 17 (Жанар Найманова).
ТУРАНСКИЙ РАЙОН
По миллиону тенге получили:
* проспект Момышулы, 18 (Татьяна Каптыгина);
* проспект Республики, 20 (София Пархомова).
По 500 тысяч тенге получили:
* проспект Республики, 2 (Баян Туганбаева);
* 3 мкр., 6 (Ергали Сабырбаев).
По 250 тысяч тенге получили:
* улица Калдаякова, 14 (Надежда Юдакова);
* улица 1 Мая, 35 (Улдар Кенжебаева).
По 150 тысяч тенге получили:
* 8 мкр., 13 (Майя Ташпулатова);
* улица Байтурсынова, 76 (Мензада Мирзакулова);
* мкр. «Отырар», 11 (Мустафа Ахметбеков).