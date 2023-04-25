Самые красивые дворы, которые вы должны посетить в Шымкенте

Победителей чествовали 21 апреля в центральном парке города.

Всего в конкурсе принял участие 91 шымкентский двор из всех пяти районов. Желающие принять участие в конкурсе регистрировались на сайте visit-shymkent.kz или подавали заявления лично.

Лучших из лучших отбирало авторитетное жюри из семи человек, в состав которого вошли флористы, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты. Председатель жюри – Гульнар Сапарымбет. Члены жюри выезжали в каждый двор участников и своим критичным взглядом оценивали цветники конкурсантов по нескольким критериям.

К слову, требования были объявлены еще на старте конкурса «Мой цветочный двор» – в октябре минувшей осени: это озеленение двора, посадка клумб и декоративных растений/цветников/деревьев и соответственный регулярный своевременный уход за ними.

Оговаривалось еще одно важное условие: 25% из посаженных растений в цветнике должны быть тюльпанами и многолетними цветами. И это неслучайно, ведь тюльпан – символ Шымкента! Приветствовались креативные приемы в отделке и дизайне. Проще говоря, двор должен быть зеленым, красивым и уютным.

В итоге члены жюри выбрали 31 лучший двор. 9 из них заняли первое место и получили по миллиону тенге. Обладателям вторых мест вручили сертификаты на 500 тысяч тенге. За третье место – по 350 тысяч тенге. Денежные призы раздали и за зрительские симпатии.

«Конкурс «Мой цветочный двор» направлен на развитие города и поддержание чистоты. Чтобы жители больше любили свой родной край, свои дворы. Чтобы развивалась культура дворов. Чтобы дворы украшали, озеленяли. Шымкент – это город-сад, аким дал поручение возродить этот статус», – сказал и.о. руководителя управления туризма и внешних связей г. Шымкента Азамат Калкабаев.

Конкурс «Мой цветочный двор» планируют сделать ежегодным.