«На одной волне»: шымкентская молодежь встретилась с депутатом Мажилиса

Свободно владеющий казахским языком депутат Мажилиса Парламента РК Геннадий Шиповских с шымкентской молодежью разговаривал на государственном языке.

Круглый стол прошел под названием «На одной волне». Главная цель встречи-обмен мнениями с молодежью, открыто и доступно.

Геннадий Шиповских депутат Мажилиса Парламента РК:

«Цель этой встречи-создание свободной диалоговой площадки с молодежью. Обсуждение различных вопросов, в том числе не только политического направления, но и взаимодействия с молодежью. Если есть дельные предложения, поднимать в парламенте, либо в таких программах, как «площадка» на национальных телевизионных каналах».

В мероприятии приняли участие члены молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «Аманат» г. Шымкента и неравнодушные жители мегаполиса. Пользуясь случаем, они активно включились в диалог и задали депутату интересующие их вопросы.

Участница: -Какие новые программы сейчас открыты для того, чтобы молодежь могла получать знания и обмениваться опытом за рубежом ?

Геннадий Шиповских, депутат Мажилиса Парламента

-Если я не ошибаюсь, сейчас помимо «Болашак» существуют программы по отправке на обучение за рубеж Назарбаев Университет и национальные университеты.

Молодой активист из Шымкента Бакдаулет Рысбеков хочет, чтобы среди молодежи было много спортивных мероприятий. Ведь подрастающее поколение должно быть здоровым и крепким. Для этого он предложил увеличить количество бесплатных секций и кружков.

Бакдаулет Рысбеков житель Шымкента:

«Я хочу, чтобы спорт развивался, потому что я сам занимаюсь спортом. Ребята, как правило, уделяют внимание занятиям спортом. Сейчас радует, что родители хотят отдать своих детей на спортивные секции. Но многие секции платные. Сейчас работа проводится по открытию бесплатных спортивных секций и кружков. Когда это реализуется неизвестно».

На встрече были подняты не только проблемы молодежи, но и общие вопросы, касающиеся нового Казахстана. В сфере культуры, спорта, а также в социальных сферах.