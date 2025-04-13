Трудовое лето во благо города

Старт молодежным трудовым отрядам дали у Вечного огня. Именно здесь, у мемориала павшим героям, бойцы нового трудового сезона почтили память тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

В церемонии приняли участие представители акимата, студенческого актива и молодежных организаций.

Заместитель акима города Сарсен Куранбек подчеркнул: молодежный труд — это не просто работа, а продолжение лучших традиций гражданской ответственности.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Вы не только учитесь, но и впитываете ценности, за которые боролись наши деды. Каждый ваш шаг, каждый трудовой день — вклад в общее будущее».

Этим летом молодежь задействована в благоустройстве, озеленении и строительных проектах. Это не только шанс внести вклад в развитие родного города, но и возможность получить ценный опыт и материальное вознаграждение.

Султанмурат Мухтаров, студент: «После событий в Уральске я понял: нельзя оставаться в стороне. Захотел быть полезным, сделал выбор — и вот я здесь. Это мой способ поддержать страну».

Лето только началось, а настрой у молодежи боевой. Впереди много работы, но главное — есть цель: сделать Шымкент лучше. И этот труд по-настоящему патриотичен.