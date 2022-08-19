Шымкентские циркачи завоевали золото на международном фестивале «Эхо Азии»

Шымкентские мастера цирка вернулись с победой с XIII фестиваля циркового искусства «Эхо Азии».

Конкурс проходил с 10-го по 14-е августа в Нур-Султане. В нём приняли участие артисты из 13-ти стран мира Италии, Франции, России, Израиля, Узбекистана и других государств. Своё мастерство демонстрировали акробаты, жонглёры, воздушные гимнасты и клоуны. Шымкентские артисты завоевали первое место в конной жигитовке, при чём успех южноказахстанцев признали даже именитые европейские цирковые мастера.

«Мы вышли в национальной одежде как наши предки ходили, как наши предки одевались. С беркутами, с собаками — тазы. Мы проще говоря, за 10 минут показали всю нашу историю, какие наши предки были. Как они оседлали коня. И всё это было понятно. И потратив немного времени, мы подняли имидж города Шымкента. Ребята сделали всё возможное. Аплодировали все стоя, даже итальянский промоутер, директор латинского циркового фестиваля. Он даже свой специальный приз вручил. Говорит такого давно не видел», — рассказывает художественный руководитель ГККП «Шымкент-цирк» Султан Сраилов.

Теперь шымкентские артисты готовят новую программу. Они её планируют представить в новогодние праздничные дни. А позже возможно они войдут и в репертуар постоянной программы шымкентского цирка