Сбежавший из цирка лев оказался злой шуткой друга администратора

Информация о сбежавшем из цирка в Шымкенте льве оказалась злой шуткой друга администратора. Пост в социальной сети Инстаграм появился 3 августа. Подпись, сопровождавшая фотографию льва на фоне деревьев, гласила об опасности, подстерегающей шымкентцев.

Новость разлетелась в интернете в считанные минуты. Как рассказывают очевидцы, парк Абая, расположенный рядом с цирком, опустел моментально. Правда, нашлись и такие пользователи, которые посчитали объявление о сбежавшем льве PR-ходом заезжего цирка.

Чуть позже в комментариях к публикации появилась запись, что лев нашелся. В самом цирке объяснили публикацию неудачной шуткой друга администратора, в руках у которого оказался телефон с открытыми аккаунтами цирка.

К слову, публикация о побеге льва уже удалена.