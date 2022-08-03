За 13 дней в Шымкенте выявлено 14052 административных правонарушения

31 пьяного водителя задержали в ходе ОПМ «Безопасная дорога» в Шымкенте.
Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП Шымкента с 19 июля текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
Целью ОПМ является профилактика дорожно-транспортных происшествий.
За 13 дней мероприятия по городу Шымкент выявлено 14052 административных правонарушения, 308 автомашин водворены на штрафстоянку.
Среди них:
- 141 водитель, управлявший переоборудованным без соответствующего разрешения транспортным средством,
- 42 – не прошедшие обязательный предрейсовый технический и медицинский осмотр,
- 318 – не прошедшие технический осмотр,
- 556 – пользующиеся мобильными телефонами за рулем,
- 1882 автовладельцев управляли ТС, не пристегнув ремни безопасности,
- 204 нарушили правила маневрирования,
- 22 выехали на встречную полосу движения,
- 197 проехали на запрещающий сигнал светофора,
- не дали преимущество пешеходам – 173,
- создавших аварийную ситуацию-36,
- нарушившие правила проезда железнодорожных переездов-47,
- управлявших авто в нетрезвом состоянии – 31
- 182 лица, не имеющих права управления транспортным средством.
1295 пешеходов наказаны за пересечение проезжей части дороги вне пешеходного перехода.