За 13 дней в Шымкенте выявлено 14052 административных правонарушения

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Зарина Бахытжанова
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31 пьяного водителя задержали в ходе ОПМ «Безопасная дорога» в Шымкенте.

Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП Шымкента с 19 июля текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Целью ОПМ является профилактика дорожно-транспортных происшествий.

За 13 дней мероприятия по городу Шымкент выявлено 14052 административных правонарушения, 308 автомашин водворены на штрафстоянку.

Среди них:

  • 141 водитель, управлявший переоборудованным без соответствующего разрешения транспортным средством,
  • 42 – не прошедшие обязательный предрейсовый технический и медицинский осмотр,
  • 318 – не прошедшие технический осмотр,
  • 556 – пользующиеся мобильными телефонами за рулем,
  • 1882 автовладельцев управляли ТС, не пристегнув ремни безопасности,
  • 204 нарушили правила маневрирования,
  • 22 выехали на встречную полосу движения,
  • 197 проехали на запрещающий сигнал светофора,
  • не дали преимущество пешеходам – 173,
  • создавших аварийную ситуацию-36,
  • нарушившие правила проезда железнодорожных переездов-47,
  • управлявших авто в нетрезвом состоянии – 31
  • 182 лица, не имеющих права управления транспортным средством.

1295 пешеходов наказаны за пересечение проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

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