За 13 дней в Шымкенте выявлено 14052 административных правонарушения

Какие ценности для себя вы считаете наиболее важными? (до трёх вариантов)

Безопасность и общественный порядок

Национальные и семейные традиции

Образование, наука и культура

Успех, карьера и материальный достаток

Взаимопомощь и поддержка окружающих

Социальная справедливость и равноправие

Чувство единства и патриотизм

Религиозные и духовные ценности Посмотреть результаты этого опроса