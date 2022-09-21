Куда обращаться предпринимателям в случае незаконных проверок

В Туркестанской областной Национальной палате предпринимателей «Атамекен» прошла встреча представителя Департамента собственной безопасности Агентства по финмониторингу и крупных предпринимателей региона.

Основной целью встречи является профилактика незаконного вмешательства в бизнес, защита прав субъектов предпринимательства.

В ходе встречи были презентованы 5 KPI реализуемых агентством и его территориальным департаментом комплексных проектов по защите бизнеса предпринимателей, обсуждены актуальные вопросы по защите прав предпринимателей, недопущению причин, способствующих необоснованному вовлечению субъектов бизнеса в сферу уголовного преследования.

Кроме того, до сведения предпринимателей доведено, что при наличии каких-либо жалоб и предложений предпринимателю могут в CALL-центр 1458.

Представителю агентства были заданы ряд вопросов и высказаны предложения со стороны предпринимателей.