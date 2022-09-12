Чайные истории. В Шымкенте впервые открыли выставку раритетных самоваров.

Десятилетиями сосуды, считающиеся символом гостеприимства, собирали сотрудники областного историко-краеведческого музея. И теперь коллекцию решили представить на всеобщее обозрение. В форме дольной вазы, банки, шара, яйцеобразные – все это варианты самоваров.

Они ещё и разного размера: могут вместить от пары стаканов до 20-ти литров, рассказывает старший научный сотрудник музея Андрей Донец. Многие самовары изготовили ещё в 19 веке разные мастера и фабрики. Но, у каждого – своя история. Большая часть экспонатов когда-то находилась в частных коллекциях, и не одно поколение собиралось вокруг него, чтобы попить чай. А позже их предпочли передать в музей.

«Они по форме все различные, они относятся к концу 19 и к 20 веку от начала до советских времен. Здесь не только угольные или дровяные, есть электрические самовары. Одни из самоваров, он один из крупных в этой экспозиции, мы в 90-ые годы, когда не было света газа, мы использовали», — говорит Андрей Донец, старший научный сотрудник отдела археологии музея.