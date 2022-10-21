Где купить квартиру мечты

Это новый жилой комплекс «Стандарт сити 2» в перспективном и развивающемся микрорайоне «Нуртас».

Для комфортной жизни есть и необходимые объекты инфраструктуры: поликлиника, два детских сада и школа на 1200 мест.

Асылжан Куртаев, директор компании «OKS DEVELOPMENT»:

«В каждой квартире предусмотрено автономное отопление, на территории мы предусмотрели качественные детские и спортивные площадки, которые покрыты качественными резиновыми покрытиями”.

В честь сдачи жилого комплекса «Стандарт сити 2» руководство компании-застройщика устроило большой праздник. Пока дети соревнуются в умении скакать на единороге, взрослые наслаждаются концертной программой.

Жорабек Акимтаев рад новому жилью, говорит, что с выбором трёхкомнатной квартиры своей мечты в комплексе «Стандарт сити 2», ему помогли сыновья.

«Договорились с компанией ОКС о получении трёхкомнатной квартиры, её мы сегодня получили! Всех поздравляю с новосельем. Очень качественную квартиру получили на 9 этаже», —говорит новосёл.

Пенсионер с удовольствием показывает новую квартиру и делится планами:

«Это моя трёхкомнатная квартира. Это кухня, газовый котел — автономное отопление, здесь будет гарнитура. Окна выходят во двор, спортивная площадка, здесь будет магазин. Самое главное есть удобства для детей. Вот новая мечеть, которую они сейчас строят, тоже отсюда видно. Я когда бата давал, сказал чтобы мы были как единая семья, чтоб мы, соседи, друг- друга знали. Я предложил, чтоб мы вместе жили, большинство мусульмане, чтобы у нас был общий двор, общий дом”.

Через мгновение состоится официальное открытие нового жилого комплекса: почётный гость дает бата, в то время как ассистенты готовят красную ленту — символ успеха, нового этапа, ожиданий и надежд.

Ведущий ведет обратный отсчет: три, два, один — и новосёлы поздравляют друг друга с покупкой квартир.

«Сегодня мы сдаем ЖК Стандарт сити, 2 очередь. Здесь есть 308 квартир на 20 тысяч квадратных метров. Данные комплексы были гарантированы казахстанской жилищной компанией. На сегодняшний день мы реализовали 90% квартир. Оставшиеся квартиры можно приобрести по всем программам Отбасы банка», — сообщил директор строительной компании.

В квартирах «Стандарт сити-2», как отмечают жильцы, удобная планировка, доступные цены на квартиры, отличные тепло и шумоизоляция.

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