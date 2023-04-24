В Шымкенте ключи от квартир вручили новосёлам в ЖК ASAR HOUSE

Это — новый, комфортный пятиэтажный жилой комплекс ASAR HOUSE от компании OKS Development.

Он построен в перспективном районе мегаполиса «Шымкент сити». Главные преимущества нового ЖК – крепкие кирпичные стены, автономное отопление, наземный паркинг и удобный внутренний двор с большой детской площадкой.

«Компания ОКС Девелопмент вручает ключи, в рамках строительства своего 100-квартирного дома, такой красивый дом, в таком красивом месте, построен был под гарантию казахстанской жилищной компании»,— говорит председатель правления АО «Отбасы банк».

Пока дети увлекательно проводят время с Микки Маусом и его друзьями, взрослые наслаждаются концертной программой. Тем временем организаторы готовятся к первому торжественному вручению ключей от квартир и официальному открытию.

Жители нового жилого комплекса отмечают – в этом доме всегда будет комфортная температура. За счет кирпичных стен — зимой в квартирах будет тепло, а летом прохладно.

«Я рассматривала все данные ЖК, по программе 30/70, по моим возможностям, первоначальных взнос у меня хватило на этот жилой дом. В этом ЖК понравилось, что благоустроенное место, экологическое расположение, и самое главное, что стены из кирпича», — поясняет новосёл Куралай Арапбаева.

Концепция расположения жилого комплекса, действительно, продуманная. Несмотря на то, что микрорайон новый, рядом с ЖК есть необходимая для жизни инфраструктура.

«Рядом с этим ЖК находится недавно построенный ТЦ Толе би в районе Шымкент сити, будет большой парк на 40 гектаров, конгресс холл уже заканчивается, будет возведён театр оперы и балета, спорткомплекс», — сообщает Асылжан Куртаев директор компании OKS Development.

Региональная жилищная программа позволит с этого года приобрести квартиры и горожанам, не зарегистрированным в очереди на социальное жилье. Выгодные условия предлагают в «Отбасы банке».

«Мы подписали меморандум по программе «Камкор», в рамках неё акимат города выделил 3 миллиарда тенге, для врачей, учителей, журналистов, для работников сферы культуры, а также для работников ЦОНА, и работников сферы энергетики, которые смогут получить кредиты до двадцати миллионов тенге, покупать их и на вторичном рынке, и на первичном, и при этом, они будут платить всего 5 процентов годовых», — сообщают представители АО «Отбасы банк».

Через год, напротив ЖК ASAR HOUSE, будет построен новый аналогичный комплекс – ASAR HOUSE PLUS. О выгодной покупке и условиях приобретения жилья, можно узнать в офисе продаж компании OKS Development.

Адрес: г.Шымкент, мкр. Нурсат, 172А, ТД «Baqyt»

Телефон: +7 778 006 90 80; +7 778 006 50 80

Сайт: oks-development.kz

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