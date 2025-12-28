Ёлка желаний: в Шымкенте сбылись новогодние мечты 17 детей

В предверии Нового года телеканал «OTYRAR» вместе с общественным объединением «Добряки Шымкента» запустил благотворительный проект. 17 детей из малообеспеченных семей получили то, о чем они мечтали.

Это игрушки, велосипеды, самокаты и многое другое.

Кроме того, все семьи получили продуктовые и фруктовые наборы, которые украсят праздничный стол.

Напомню, в здании телеканала была установлена ёлка с письмами от детей из малообеспеченных семей под патронажем «Добряков Шымкента».

В каждом письме — небольшая просьба и огромная надежда на новогоднее чудо.

Каждый желающий мог прийти и исполнить мечту.

Подробности проекта смотрите на телеканале Отырар в понедельник 29 декабря в 19:00 и 19:30