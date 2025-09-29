Волонтёры Шымкента превращают склад в универмаг добра

Смена сезона для «Добряков Шымкента» означает, что работы будет непочатый край. К первым серьезным похолоданиям, активисты готовятся основательно уже сейчас. Самое важное — это одеть и обуть, тех кто нуждается в теплых вещах, а значит пора распаковывать коробки с осенней и зимней одеждой.

Шымкентцы народ сердечный, отмечают «добряки», приносят куртки и обувь, которые в будущем получают вторую жизнь у новых хозяев. В этом году активно добрякам помогают магазины, отдают абсолютно новую одежду с бирками и в упаковке.

«Смотрите! Вот это все абсолютно новые вещи. Тут и рубашки и джинсы», — показывает на баулы волонтер.

Добряк Юлия Ковальская отмечает, что приглашают на примерку и молодежь из детского дома, которая может выбрать себе одежду на любой вкус и цвет. Ждут утепляться на складе, который находится по улице Калдаякова, всех нуждающихся горожан. Отметим, что в этом году у активистов должен был случится переезд. Своего помещения у тех, кто ежедневно творит добро — нет, снимают в аренду. Поэтому, зачастую, зависят от чужих настроений, однако в этот раз обошлось. Активисты сообщают, что ждут своих подопечных на том же месте.

«У нас была такая ситуация нам пришлось искать новое место, но к счастью, мы остались на предыдущем месте — Калдаякова, 13-3. Двери нашего офиса открыты мы работаем в понедельник, среду, пятницу и в субботу», — поясняет Юлия Ковальская.

Ежегодно активистами запускается еще одна традиционная акция к которой активно готовятся в офисе — «Накорми бездомного». Горячее питание раздают нуждающимся на улицах города, базарах и возле мечетей. Продукты подорожали, а значит необходимо посчитать новые расходы, сетуют волонтеры. Корзины с базовым продуктовым набором выдают и тем кто остро нуждается.

«Мы с удовольствием ее запускаем каждый год, в октябре ее вновь запустим. Также будем готовить и расфасовывать и развозить. В наш офис можно привезти продукты, если также хотите стать добрым помощником в этой акции», — отмечает Юлия.

В небольшой комнате на стеллажах и стойках весит разного фасона одежда, есть игрушки, книги, посуда. обувь и даже утварь для дома. Все как в обычном универмаге, вот только вместо денежной платы служит слово «спасибо». В этом году по мнению добряков выбор огромный, найти размеры можно как для новорожденных так и на взрослого человека.

Часть новой одежды подаренной магазинами, специально расфасована, сегодня нашу съемочную группу запустили в так называемые «Закрома». Тут по словам Гульнары Салменовой, хранятся будущие подарки для детских домов и подопечных, комплекты в дом мамы, которые вручают исключительно на праздники.

«Другую половину оставляем для чего, когда мы делаем дни рождения в ЦАНе. Детские дни рождения в детдомах, чтобы никого не просить, у нас уже есть свой небольшой запас с подарками. Что нам приносят мы откладываем. Все перебираем, что-то выкладываем сразу. Что-то идет на подарки нуждающимся! Вот игрушки для деточек, уже готовим Новый год. На носу», — с улыбкой подмечает Гульнара Салменова.

Каждого кто приходит за помощью волонтеры просят сделать фото для отчета. Лица закрывают! Делается это для прозрачности, что вся помощь уходит в нужное русло.