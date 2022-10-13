Как проходят встречи акима с населением

В Шымкенте прошло уже больше двухсот встреч с Муратом Айтеновым. Аким Шымкента принимает людей на местах, либо проводит отчетные встречи в больших залах.

На такие встречи люди приходят с проблемными вопросами, зачастую большинство решается на местах, а те вопросы, которые нужно изучить, на места выезжают ответственные и в указанные сроки акимом, стараются решить сразу.

Глава третьего мегаполиса встретился с жителями Каратауского района. Мурат Айтенов перед началом встречи отметил, что будет отвечать на вопросы горожан до тех пор, пока вопросы не закончатся, а проблемных вопросов много, в основном вопросы коммунальных сфер, дорог и здравоохранения.

Перед началом отчета собираются чиновники и жители, аким Каратауского района готовится к своему выступлению, проблем хватает, но частично многие вопросы решены, говорит глава района. К слову, который занимает эту должность сравнительно недавно.

«Проблемные вопросы есть, без них никак. Стараемся отработать и чтобы решилось все быстро и качественно. Сам я на должности недавно, не скажу что устал. Наоборот, даже времени на усталость не хватает, а энергии хватает«, — говорит Рахымберды Мулкеманов, аким Каратауского района.

А энергии должно быть много, так как люди пришли с разными вопросами, среди которых вопросы водоснабжения, газа, общественного транспорта и другие. Есть и те, кто пришёл поблагодарить за проведённый газ. Жители долгое время ждали когда природный газ проведут и чудо произошло.

Проблемный вопрос газификации района решается быстрыми темпами, там где газа не было, люди уже пользуются голубым топливом. Аким района говорит, что этот вопрос стоит в приоритете.

«Проблемный вопрос с газификацией уже решается. Голубое топливо подводим к домам, теперь стало легче после подключения АГРС 3. Проводится работа по обновлению и строительству дорог, строятся образовательные учреждения и объекты здравоохранения», — говорит Рахымберды Мулкеманов, аким Каратауского района.

После отчета встреча переходит в вопрос- ответ. Бывают такие, кто на встречу с целым списком вопросов приходит.

«Касательно автобусов, не платите, мы вам сколько говорим, если не работает валидатор поезжайте бесплатно. Касательно дворов и благоустройства вопрос решается в вашем районе. Инвестиционные проекты мы поддерживаем. Что касается мусора, мы их привлекаем чтобы работали, да, проблема была, что скрывать. В своих дворах жители должны за вывоз мусора заключать договора и платить за мусор, если не вывозят подавать в суд«, — говорит аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Пока одни задают вопрос акиму, руководители управлений не сидят на месте, начальники выходят в зал и интересуются у каждого, какие вопросы интересуют людей.

Каждый отчет длится не менее трех часов, сотни жителей получают ответы на свои вопросы, есть и те, кого аким города пригласил для уточнения. При этом уже после отчетной встречи руководители управлений и заместители акима поехали на самые проблемные места для выяснения деталей.