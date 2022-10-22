Психология отношений: Правило четырех «П»

Хронология – любопытная штука. В календаре праздников 22 октября значится как День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.

Как бы странно и смешно это ни звучало, такой праздник действительно существует, пускай и неофициально. А потому сегодня есть повод поговорить о мужских «страданиях», которые им обеспечивает слабый пол.

Есть семьи, в которых мужей так затюкивают, так принижают, что впору им посочувствовать. Знала одну супружескую пару, где жена полностью забирала зарплату мужа и ежедневно перед работой выдавала ему деньги на проезд – только туда и обратно, обед она ему собирала с собой. И почти всегда менторский, поучительно-высокомерный тон общения. Для меня это было дико. Немного позднее я узнала причину такого поведения супруги. В свое время ее муж здорово накосячил: пару раз начисто пропил с приятелями всю свою зарплату…

Я выросла в достаточно архаичной семье, авторитет отца был непреклонен. Доходило до того, что любая негативная новость – будь то наш, детей, неуспех, скажем, в учебе, личностных отношениях, мама старалась нивелировать, смягчить: «Отцу не говорите об этом. У него достаточно переживаний. Поберегите его нервы».

Мужчин у нас точно не третировали. Только попробуй! Попробовала жена брата, как результат – мучительный десяток лет супружества и развод.

Жизнь вообще, а современный мужской мир в особенности, полон стрессов, агрессии, конкуренции. Мужик, если он нормальный, должен быть добытчиком, владеть ремеслом, обеспечивающим ему и семье стабильный заработок. На такого и жена, и дети смотрят с обожанием. Возвращаясь домой, он имеет право рассчитывать на отдых, уют и тепло в доме. Так он восстанавливает свои силы.

А если вместо этого его ежедневно методично «пилят и пилят», капают на нервы, проявляют неуважение, а то и агрессию, о каком восстановлении сил может идти речь? У него нет тихой гавани, зато есть постоянный ринг – место схваток и психологических «боев без правил».

У обожаемого мною психолога Анны Кирьяновой есть эссе «Как четыре «п» уничтожают и разрушают человека». Она утверждает: «Уничтожить человека можно так: надо его пугать, порицать и принижать. И надо это делать постоянно».

Чем может женщина напугать мужчину? Да многим, к примеру, угрозой развода. Или тем, что «ах, раз ты такой, я сделают аборт, и у тебя не будет ребенка» или «после развода я не дам тебе видеться с детьми, они забудут твое имя…»

Чем может женщина порицать мужчину? Тем, что он недостаточно зарабатывает, что он совсем не «мачо», что он неуспешен в карьере и т. д. и т. п.

Чем может женщина принижать мужчину? Тем, что, к примеру, прилюдно или в присутствии детей унижает, игнорирует его, не считается с его интересами, намекает, что он далеко не идеален в интимной жизни.

Разве перечисленного мало?! А если это делать постоянно, то стресс мужу обеспечен. Это на первое время. А там и депрессия, и болезнь, и прочие «прелести» бытия.

Вы не забыли полное название даты? «День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины». Мне кажется, здесь ключевые слова «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ». А в чем и где искать эту защиту?

Надо вспомнить начало отношений. Может, на самом старте мужчина позволил ей так себя вести. Не пресек, не отреагировал должным образом. Поэтому ничего сверхъестественного не происходит – она просто привыкла так себя вести. Возможно, в ее родительском доме так было заведено, и она попросту усвоила подобную модель поведения и считает ее обыденной.

Пора, наконец, ей заявить, что подобный тон в общении недопустим и неприятен.

Однозначно, что надо выходить из этой ситуации, изменить ее.

Следует по возможности ограничить общение с супругой в период ее агрессивности, а главное – не давать новых поводов проявлять раздражительность в отношении вас.

Говорят, что нет дыма без огня. Раз жена агрессивна, возможно, она устает: сверх меры загружена на работе, плюс дети и нескончаемые домашние дела. Подставьте свое плечо, наконец, сядьте рядом, разберитесь, попытайтесь найти варианты решения проблемы.

Если она позволяет «пить» вашу кровь только потому, что ее заработок выше вашего, то стоит объяснить ей, что ситуация эта может измениться.

Зачастую мужчины сами борются с этим: начинают запивать стресс, уезжают на рыбалку, пытаются меньше находиться дома, пропадают на работе, возможно, и у любовницы…

Проблему надо обговаривать с глазу на глаз, без арбитров в лице тещи, свекрови и прочих родичей. Надо напомнить вашей половинке, что семья должна строиться на принципах уважения друг к другу.

Главное – не надо бояться признавать эту проблему, эту стрессовую ситуацию.

…Жил такой ученый Ганс Селье, который считается автором «Теории стресса». Он был талантлив настолько, что его научные разработки 17 (!) раз номинировались на Нобелевскую премию, но, увы, лауреатом Нобелевки он так и не стал… Кстати, накануне исполнилось ровно 40 лет со дня его кончины.

Так вот, Ганс Селье утверждал, что стресс – это не только зло, не только беда, но и ВЕЛИКОЕ БЛАГО, ведь без стрессов различной природы наша жизнь была бы скучна и однообразна. Селье рассматривал физиологический стресс как ответ на любые предъявленные организму требования и считал, что с какой бы трудностью ни столкнулся организм, с ней можно справиться двумя типами реакции: активной, или борьбы, и пассивной – в виде бегства от трудностей или готовности терпеть их.

Короче говоря, у вас два варианта: или вы боритесь, или терпите. Выбор за вами.

Что-то мне подсказывает, что бороться гораздо интереснее.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА