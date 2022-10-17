В Шымкенте открылся шоурум отечественных дизайнеров TURAN CONCEPT STORE для отечественных дизайнеров

В Шымкенте открылся уникальный в своем роде мультибрендовый шоурум.

TURAN CONCEPT STORE – это яркая площадка отечественного производства Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В открытии приняли участие 15 ведущих дизайнеров из разных городов Казахстана.

TURAN CONCEPT STORE — можно смело назвать самой яркой площадкой отечественного производства Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. 15 ведущих дизайнеров из разных городов: Атырау, Актау, Актобе, Тараз, Кызыл Орда, Шымкент, Ташкент, Бишкек представят свои авторские коллекции.

«Сейчас вы можете посмотреть здесь современный Нео фольклор, это то, что любит молодёжь. Наша задача поднять отечественное производство, отечественного производителя. Чтобы дизайнер имел прямой выход на своего клиента, и чтобы мы могли всему миру показать, как можно красиво и круто одеваться, насколько можно быть красивой в национальной одежде», — говорят организаторы.

Жители и гости города смогут приобрести эксклюзивные и уникальные аксессуары ручной работы, серебряные украшения казахстанских ювелиров, национальную одежду, лучшие сувениры и подарки премиум класса, а также познакомиться с творчеством таких известных дизайнеров, как Фируза Якубова /Узбекистан/, Жусубалиевой Бахтыкуль /Бишкек/, Ирины Набоко, г.Тараз/ Казахстан/ — дизайнеров на чьем счету уже огромное количество международных показов.

«Если это национальная одежда, то она необыкновенная. Это история какая-то, это то, о чем человек думает. Это то, что повлекло создать его эту коллекцию», — говорит Ирина Набоко, дизайнер одежды.

Свои новые коллекции, недавно побывавшие на Международной Неделе Моды Milan Fashion Week они смело доверяют Turan Concept Store и настроены на долгосрочное сотрудничество. Мы познакомимся с творчеством казахстанских дизайнеров Калиевой Эльзы, Светланы Утегалиевой, Мольдир Мукашевой и Альбины Саулен из г. Атырау, Даны Марлен и бренда Алматех из г. Кызыл Орда. Не обошли вниманием в Turan Concept Store и шымкентских мастеров. Полюбившийся многим бренд Керим Кербез представит коллекцию оригинальных чапанов и украшений.

«У нас была мечта, чтобы дизайнеры могли продавать свои коллекции именно в Шымкенте. Сегодня мы открыли Туран Концепт стор – шоурум, в котором выставлены коллекции двадцати дизайнеров Казахстана. Дизайнеры стран СНГ привезли сюда свои коллекции, для того чтобы шымкентские жители могли их купить», — рассказывает Сауле Сулеймен, директор модельного агентства «Turan models».

Детский магазин «Инжу Кидс» и услуги шоурума Turan Concept Store строят свою работу так, чтобы любая добрая казахская семья могла приобрести все самое необходимое: от образов для прекрасных келин, подарков на той, национальной одежды, подарков кудалар до детской одежды и игрушек, сумок в роддом для будущих мам.

Но самое главное, шоурум Turan Concept Store готов поддержать отечественного производителя, предпринимателей и для этого готовит бесплатные ярмарочные площадки перед торговым центром для всевозможных ярмарок, дегустаций и праздничных мероприятий.

Адрес шоурума: Turan Concept Store: микрорайон Нурсат, 213 В, Телефон: + 7 771 974 90 95, сайт: @turan_concept_store.